Încasările mai mici din TVA, doar o conjunctură

177046 – 25112025 – Ministerul Finanţelor a venit luni seară cu explicaţii detaliate privind evoluţia încasărilor din TVA, după apariţia unor critici în spaţiul public cu privire la scăderea sumelor colectate în luna septembrie. Potrivit instituţiei, fluctuaţia este una „perfect normală şi previzibilă”, determinată de sezonalitatea redusă a lunii august – pentru care se colectează TVA în septembrie – dar şi de efectele speciale generate de majorarea TVA de la 1 august.

Finanţele precizează că, în trimestrul iulie-septembrie, încasările din TVA au ajuns la 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 de miliarde în primele nouă luni ale anului. Comparativ cu perioada similară din 2024, creşterea este de 6,74 miliarde lei, dintre care peste două treimi provin din trimestrul III.

ANAF a colectat 12,556 miliarde lei în august şi 12,207 miliarde lei în septembrie, diferenţă explicată, susţine ministerul, de faptul că luna august este în mod tradiţional una dintre cele mai slabe din punct de vedere economic.

Oficialii subliniază că încasările din septembrie reflectă exclusiv consumul din august, când companiile lucrează la capacitate redusă, o parte a facturărilor se amână, iar cererea scade. În plus, luna iulie – ultima lună cu TVA 19% – a generat un vârf de vânzări, deoarece companiile şi consumatorii au făcut stocuri înainte de majorarea taxei. Această accelerare a vânzărilor a umflat artificial încasările din august, ceea ce face ca septembrie să pară mai slab, afirmă ministerul.

Finanţele mai arată că majorarea TVA la 21% nu poate compensa o bază economică redusă, iar în septembrie au crescut şi rambursările de TVA, ceea ce reduce netul colectat. „Nu este o deteriorare a colectării, ci un fenomen structural care se repetă anual”, transmit oficialii, adăugând că din datele istorice, încasările din septembrie reprezintă doar 97-98% din cele din august.

Ministerul susţine că o evaluare realistă trebuie să ţină cont de intervale mai lungi, nu doar de comparaţii lunare, mai ales în perioade cu schimbări fiscale majore.

PSD și USR sar la PNL

În contrapunct, PSD şi USR critică dur guvernul şi măsura creşterii TVA. Senatorul PSD Felix Stroe afirmă că majorarea taxei „aduce mai puţine încasări ca pondere în PIB decât înainte” şi nu ajută la reducerea deficitului. El susţine că România plăteşte acum „preţul lipsei de viziune economică”, acuzând reaprinderea inflaţiei după renunţarea la plafonarea preţurilor la energie.

„Alternativa PSD la măriri de TVA rămâne stimularea economiei şi impozitarea progresivă, mai etică şi mai justă social”, transmite Stroe.

Şi fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui (USR), critică măsura: „Taxe mai mari, încasări mai mici. Creşterea TVA doar i-a sărăcit pe români”.