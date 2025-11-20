Veniturile managementului vor fi plafonate, dar nu rămân de neglijat

Începe reforma companiilor de stat care au pierderi

176996 – 20112025 – Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru care se va ocupa de restructurarea și îmbunătățirea managementului companiilor de stat care au pierderi, Guvernul urmând să aprobe lista acestor societăți în ședința de astăzi. Nu toate companiile de stat vor fi restructurate, acolo unde se va putea, va fi schimbată doar echipa de conducere.

Potrivit premierului, obiectivul demersului este reducerea pierderilor suportate din bani publici și creșterea eficienței în administrarea activelor statului, în special în cazul companiilor care depind în prezent de subvenții bugetare pentru a funcționa.

Guvernul României are în vedere și revizuirea Legii 109, vizând reducerea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la 5, respectiv de la 5 la 3, și scăderea semnificativă a indemnizațiilor.

Totodată, indemnizaţiile directorilor vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute, iar componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute/pe an, o singură dată pe an.

De asemenea, se modifică ponderea indicatorilor de performanţă.

În data de 8 octombrie, CCR a decis că proiectul reformei companiilor de stat, adoptat prin răspunderea Guvernului, este constituțional.