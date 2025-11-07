Inscop Research: Ce echipă va câștiga Superliga

176883 – 07112025 – Potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, aproape 1 din 3 romani cărora le place fotbalul este de părere că echipa care va câștiga Superliga anul acesta va fi FCSB, în timp ce un pic mai mult de o cincime crede că viitoarea campioană va fi Universitatea Craiova.

Barometrul national al sportului românesc Fanatik – INSCOP Research a fost realizat de INSCOP Research la comanda stie-ului Fanatik.ro Datele au fost culese în perioada 10-22 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1500 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.5 %, la un grad de încredere de 95

32.2% dintre cei cărora le place fotbalul cred că FCSB va câștiga titlul de campioană a Superligii/ Liga 1 la fotbal în acest sezon, 21.8% Universitatea Craiova, 7.5% CFR Cluj, 7.4% Dinamo, 6.9% Rapid, 3.2% „U” Cluj, iar 3% FC Botoșani. 0.9% indică altă echipă. 17% nu știu sau nu răspund.

Cred că FCSB va câștiga titlul de campioană a Superligii de fotbal în acest sezon în special: tinerii sub 30 de ani, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din București, angajații la stat.

Consideră că Universitatea Craiova va deveni campioană în Liga 1 în acest sezon în special persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din mediul rural.