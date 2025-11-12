INSCOP Research: Cum votează românii în funcție de educație

176924 – 12112025 – Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 51% dintre persoanele cu educație primară și 41% dintre cei cu educație medie ar vota cu AUR, în timp ce prima poziție în topul intenției de vot al persoanelor cu educație superioară ar fi ocupată de USR, cu 31%. Sunt doar câteva dintre datele oferite de BAROMETRUL Informat – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Cum votează persoanele cu educație primară

51% dintre persoanele cu educație primară ar alege să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 18% dintre aceștia optează pentru PSD, 9% pentru PNL, 5% pentru UDMR, 4% pentru USR, 3% pentru alt partid, 3% pentru POT, iar 3% pentru SOS România. Nu au fost exprimate preferințe de vot pentru partidul SENS sau pentru un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație medie

Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 41% dintre românii cu educație medie declară că ar alege AUR, 21% PSD, 14% PNL, 9% USR, 4% UDMR, 4% POT, 4% SENS, iar 2% SOS România. 1% aleg alt partid și 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educație superioară

31% dintre votanții cu educație superioară își exprimă preferința pentru USR. 24% dintre aceștia și-ar exprima votul pentru PNL, 15% pentru AUR, 12% pentru PSD, 6% pentru SENS, 6% pentru UDMR, în timp ce 2% pentru POT. 1% susțin un candidat independent, 1% un alt partid, iar 1% SOS România.