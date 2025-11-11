INSCOP Research: Cum votează românii în funcție de gen

176912 – 11112025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2025, AUR se află pe primul loc atât în opțiunile de vot pentru parlamentare ale femeilor, cu 32%, cât și în cele ale bărbaților, cu 44%.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Cum votează femeile

Întrebate cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 32% dintre femei optează pentru AUR, 23% pentru PSD, 15% pentru PNL, 11% pentru USR, 6% pentru UDMR, 4% pentru SENS, 3% pentru POT, în timp ce 2% pentru SOS România. 2% dintre femei aleg alt partid, iar 1% un candidat independent.

Cum votează bărbații

44% dintre bărbați ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 16% dintre aceștia ar alege PSD, 14% PNL, 13% USR, 3% UDMR, 3% POT, 3% SENS, în timp ce 2% SOS România. 1% dintre bărbați susțin alt partid, iar 1% un candidat independent.