INSCOP Research: Cum votează românii în funcție de mediul de rezidență 

176938 – 13112025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, AUR și PSD conduc în clasamentul intenției de vot pentru parlamentare, formațiunea condusă de George Simion fiind pe primul loc cu 30% în urban și 49% în rural, iar social-democrații ocupând locul al doilea cu 19%, respectiv 21%.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Cum votează persoanele din mediul urban

30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România. 1% dintre aceștia aleg alt partid, în timp ce 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele din mediul rural

Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.