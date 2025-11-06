INSCOP Research: Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

176872 – 06112025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, prima poziție în topul opțiunilor de vot este ocupată de AUR, cu 38% dintre opțiuni. Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%..

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Estimare participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025), 19.5% cu PSD (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025), 14.6% cu PNL (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025), iar 12.3% cu USR (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025). Pentru UDMR ar vota 4.8% din alegători (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025), iar pentru SENS – 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025). Pentru POT ar vota 3.1% dintre alegători (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania – 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025). 1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Dă clic pentru a accesa 06.11.2025-Barometrul-Informat.ro-Inscop.-Vot.pdf