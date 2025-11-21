INSCOP Research: Notorietate si încredere în personalități politice

177017 – 21112025 – Conform BAROMETRULUI Informat – INSCOP Research, ediția a VI-a, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025, Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere.

BAROMETRUL Informat – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metodologie: Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Notorietate personalități politice

99.4% dintre locuitorii Capitalei spun că au auzit de Nicușor Dan, 98.6% de George Simion, 98.2% de Călin Georgescu, 95.6% de Ilie Bolojan, 90% de Daniel Băluță, 87.1% de Sorin Grindeanu. Anca Alexandrescu beneficiază de o notorietate de 80.5%, Cătălin Drulă de 78.1%, Ciprian Ciucu de 74.4%, iar Dominic Fritz de 69.5%.

Încredere personalități politice raportată la totalul populației, respectiv la cei care au auzit de fiecare personalitate

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate. Mai exact, 44.2% din total eșantion declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului (respectiv 44.4% dintre cei care îl cunosc).

Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (38.3% raportată la cei care au auzit de el), Daniel Băluță cu 33.8% (37.6% raportată la cei care au auzit de el), Ciprian Ciucu cu 32.1% ( 43.1% raportată la cei care au auzit de el) și Călin Georgescu cu 25.9% (26.4% raportată la cei care au auzit de el).

Urmează Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (24.3% raportată la cei care au auzit de el), Dominic Fritz cu 17.2% (24.7% raportată la cei care au auzit de el), Anca Alexandrescu cu 17.1% (21.2% raportată la cei care au auzit de ea) și Sorin Grindeanu cu 14.6 ( 16.8% raportată la cei care au auzit de el).

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/11/21.11.25-BAROMETRUL-Informat.ro-INSCOP-Notorietatea-si-Incredere.pdf