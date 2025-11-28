Întâlnirea reprezentanților IMM România cu premierul Ilie Bolojan

177084 – 28112025 – Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), în care s-a discutat pe marginea mai multor teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri.

La inițiativa reprezentanților IMM România, au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

În acest context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct important pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.

O altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat salariul minim brut pe economie garantat în plată în anul 2026, punct asupra căruia au avut loc consultări între Guvern și partenerii sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru dialog social. Și în această privință urmează să fie luată o decizie, pe baza argumentelor economice și sociale.

În ceea ce privește domeniul transporturilor, la inițiativa reprezentanților mediului de afaceri au fost analizate aspecte care țin de aplicarea mecanismului prin care transportatorii beneficiază de returnarea unei părți din acciza suplimentară pentru carburant, combaterea evaziunii fiscale din sectorul transporturilor și accesul mediului privat la finanțări europene pentru achiziționarea de autovehicule nepoluante.

Dialogul între Guvern și reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii va continua, atât la nivelul prim-ministrului, cât și la nivel sectorial, cu ministerele de resort.

Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au mai participat la întâlnire directorul de cabinet al premierului cu rang de secretar de stat, Ana-Smărăndița Irina, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, iar din partea IMM România, Florin Jianu, președinte, Florin Duma, prim-vicepreședinte, Sterică Fudulea, secretar general, Hotoboc Cristian, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), Ovidiu Gheorghe, Director Executiv Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), Toma Vasile, Secretar General Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT).