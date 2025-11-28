Întâlniri de lucru privind aplicarea DSA în context electoral

177076 – 28112025 – ANCOM a organizat două întâlniri de lucru în format hibrid privind aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) în context electoral. O primă întâlnire a fost dedicată informării membrilor birourilor și oficiilor electorale de circumscripție, în timp ce la a doua întâlnire au participat reprezentanți ai candidaților la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Întâlnirile au avut drept scop o mai bună înțelegere a modului de aplicare a Regulamentului DSA, a rolului coordonatorului serviciilor digitale și al altor entități implicate în derularea viitoarelor alegeri, a politicilor și măsurilor impuse de platformele online și, în același timp, a modului în care se poate acționa pentru a asigura respectarea cadrului legal.

Toate entitățile care au atribuții cu privire la desfășurarea procesului electoral în mediul offline au aceleași atribuții și în mediul online. Conform normelor naționale, aceste autorități au competența de a se pronunța asupra conținutului potențial ilegal în context electoral, din proprie inițiativă sau la sesizări transmise din partea utilizatorilor, a candidaților, a partidelor politice sau a altor terțe părți.

Altfel spus, autoritățile care au competențe în mediul offline într-un anumit domeniu au aceleași competențe și în mediul online. Ca atare, autoritățile pot lua măsuri împotriva conținutului ilegal în mediul online în funcție de domeniul pe care îl gestionează.

În context electoral mai sunt aplicabile și Orientările Comisiei către furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale în temeiul articolului 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/2065.