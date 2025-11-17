Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei Nokian Tyres

176967 – 17112025 – Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, delegația Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, Președinte și CEO al companiei.

Discuțiile au vizat stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România.

În cadrul întrevederii au fost analizate detaliile tehnice și administrative privind cererea de plată aferentă primei tranșe din ajutorul de stat, parte a schemei în valoare totală de 99,5 milioane de euro, prin care Guvernul României sprijină dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de CO₂ din lume. Fabrica are o capacitate anuală planificată de 6 milioane de anvelope, cu posibilitatea creșterii producției în funcție de evoluția cererii pe piața europeană.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat: „Această investiție confirmă capacitatea României de a atrage proiecte industriale majore și de a fi un partener de încredere pentru companiile care inovează și creează valoare adăugată. Ajutorul de stat pe care îl acordăm este un instrument prin care susținem dezvoltarea economică reală: venituri suplimentare la bugetul de stat, locuri de muncă stabile pentru români și resurse noi pentru comunitățile locale. Ne dorim ca această colaborare să genereze rezultate solide și durabile pentru economia națională.”

Paolo Pompei, Președinte și CEO al Nokian Tyres, a precizat: „Suntem bucuroși să dezvoltăm această investiție în România și apreciem colaborarea strânsă cu autoritățile guvernamentale și locale. Sprijinul acordat de statul român a contribuit decisiv la finalizarea rapidă a fabricii din Oradea. Am creat deja aproximativ 500 de locuri de muncă și am început exporturile către piețele din Europa Centrală și de Sud. România devine un pol strategic pentru operațiunile noastre din Europa, prin poziționarea sa și prin calitatea resursei umane.”

De asemenea, discuțiile au vizat posibilitatea ca România să susțină, la nivel european, măsuri de simplificare a reglementărilor aplicabile industriei de profil, în condițiile în care producătorii europeni resimt presiunea costurilor ridicate ale energiei și a normelor birocratice excesive.

Partajează asta:

Tweet

