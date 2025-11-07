Ionut Mosteanu: Fake News! Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA.

Ionut Mosteanu: Fake News! Pentru prima dată de când sunt în politică,...

176882 – 07112025 – ”O serie de televiziuni (RomaniaTV și Realitatea) și publicații (Mediafax, ActiveNews, Realitatea, RTV) au inventat o declarație falsă, care mi-a fost atribuită. Iar anumiți politicieni din coaliție au fost folosiți pentru a răspândi mai departe minciuna.

Citatul: „este o chestiune de timp până când vom vedea război” este un FALS grosolan.

Este o manipulare periculoasă, parte a unui război hibrid care se poartă zilnic împotriva României și a NATO.

Scopul acestei minciuni este simplu: să creeze panică, să semene neîncredere, să alimenteze propaganda rusă.

Zilele acestea, am avut la București Forumul NATO pentru industria de apărare, în prezența Secretarului General al Alianței, Mark Rutte – o dovadă clară a rolului strategic pe care România îl are pe Flancul de Est.

România nu este în război și nu se pregătește de război.

Țara noastră este apărată de cea mai puternică alianță militară din lume, iar prezența trupelor NATO în România este o garanție de securitate, nu un motiv de teamă.

Fac un apel clar: presa responsabilă nu trebuie să devină vehicul pentru propagandă. Trebuie trasă o linie clară între informare și intoxicare.

Voi sesiza CNA în legătură cu acest caz.

Să răspândești panică și minciuni în astfel de momente este o formă de trădare morală. Fake news-urile folosesc doar Rusiei și, cel mai probabil, unor băieți care s-au trezit cu afacerile încurcate” anunță Ionuț Moșteanu intr-o postare pe facebook.