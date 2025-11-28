177085 – 28112025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 28 noiembrie a.c. o emisiune filatelică aniversară sub denumirea Jockey Club Român, 150 de ani, dedicată unui Club de elită, cu tradiție în domeniul hipismului.

Emisiunea are în componența sa două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică având un produs special de colecție, în tiraj limitat.

Înființat la București, la 8 ianuarie 1875, sub titulatura „Societatea de Încurajare pentru Îmbunătățirea Raselor Cailor în România – Jockey Club”, se înscria ca al treilea Jockey Club din lume, după data înființării, urmând după Jockey Cluburile apărute în Anglia și Franța.

În documentele vremii, primele curse de cai sunt evidențiate în anii 1851 (la Iași) și în 1870 (la București, în zona actualului Cerc Militar).Sunt evenimente care au avut o contribuție evidentă în gândirea fondatorilor unei forme organizate, instituționale, care să promoveze oficial hipismul.

Peste tot, în lume, Jockey Cluburile au avut ca program principal, încurajarea și susținerea curselor de galop, la care participau cei mai rapizi cai pur sânge englez. Regula a fost însușită și respectată întocmai și în România.

Cea mai prestigioasă competiție a anului pentru Caii Pur Sânge Englez, DERBY-ul de galop, s-a desfășurat anual pe hipodromul de la Băneasa, până la naționalizarea bazei de hipism din anul 1948.

Această importantă cursă, a fost reluată și disputată într-o primă organizare, pe Hipodromul din Ploiești, în anul 2004.

Păstrând tradiția, în armonie cu modernitatea, Jockey Club Român reunește generații în rândul cărora sunt prezente valorile autentice ale românismului și europenismului de înaltă ținută.

Conservând concepțiile promovate de fondatori, cuprinse în trioul civilizație, politețe, demnitate și beneficiind de continuitatea asigurată de descendenții lor, prezenți astăzi la Club, spiritul anului înființării, 1875, se regăsește în existența uneia dintre cele mai longevive instituții europene, reprezentantă a României în cadrul federațiilor internaționale ale domeniului, etalând identitatea și apartenența la marea familie europeană.

Mărcile poștale cu valorile nominale de 5,50 lei și 25 lei ale emisiunii reproduc două ipostaze ale prezenței competitorilor întrecerilor sportive hipice, relevând eleganța și dinamica întrecerii, alături de frumusețea cailor.

Colița filatelică, având timbrul cu valoarea nominală de 30 lei, redă o reproducere a unei picturi ce prezintă o ținută ecvestră a Domnitorului Carol I, pasionat al echitației, în fruntea unui regiment de călărași, aflat în drum către teatrele de luptă ale Războiului de Independență din 1877.

Plicul „prima zi” reproduce fotografia unui eveniment de premiere în care a fost prezent câștigătorul Premiului Jockey Club, Aristide Cucu, în anul 1944. Grafica este întregită de o panoramă a startului unei curse hipice.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 28 noiembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/