La loc comanda!

La 5 luni de la învestire, Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, în urma scandalului legat de studiile universitare, devenind astfel unul dintre cei mai controversați miniștri ai Apărării de după 1990.

Moșteanu a anunțat pe Facebook că a discutat ”cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR”, mulțumindu-le ”pentru susținere și încredere”.