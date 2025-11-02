Liniile 106, 434 și 483 – deviate în primele trei zile ale săptămânii viitoare, pentru lucrări la rețeaua de canalizare

176827 – 02112025 – Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 vor circula pe trasee modificate în perioada 03.11.2025 (începând cu ora 08:00) – 05.11.2025 (până la ora 23.00), ca urmare a executării unor lucrări la rețeaua publică de canalizare în zona intersecției Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dezrobirii.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în perioada menționată, cele trei linii vor funcționa astfel:

Linia 106 pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dreptății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Roșu”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.

Linia 434 pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dreptății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Chiajna-Stelelor”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.

Linia 483 pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/ Str. Dreptății, apoi pe un traseu modificat pe sens „Chiajna-Stelelor”, pe Str. Dreptății, Bd. Uverturii, apoi traseul de bază.