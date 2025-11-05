Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176859 – 05112025 –

33.037 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 33.037 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.287); conducător auto transport rutier (2.199); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.806); agent de securitate (1.433); manipulant mărfuri (1.202); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.070); ajutor bucătar (981); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (941); lucrător comercial (918); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (663); operator fabricație flux (617) etc.

Din cele 33.037 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.591 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; contabil etc.), 5.942 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; agent de vânzări; asistent medical generalist; lucrător gestionar etc), 6.703 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; conducător auto transport rutier; sudor; fierar betonist; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 17.801 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; agent de securitate; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

324 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 324 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania – 210 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; operator depozit; operator motostivuitor; supervizor de linie.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Irlanda – 11 locuri de muncă pentru îngrijitoare persoane.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC.

Croația – 6 locuri de muncă pentru: tractorist (operator tractor in padure); tăietor de lemne.

Finlanda – 6 locuri de muncă pentru: montator de țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic. 210+

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.