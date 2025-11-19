Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

176989 – 19112025 –

30.851 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.851 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.089); curier (1.774); lucrător comercial (1.664); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.511); manipulant mărfuri (1.305); agent de securitate (1.269); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (883); ajutor bucătar (868); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (740); operator fabricație flux (668); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (536) etc.

Din cele 30.851 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.170 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări; specialist în diverse domenii de activitate etc.), 6.377 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; curier; agent de vânzări; casier etc), 6.487 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; lucrător comercial; sudor; lăcătuș mecanic; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 15.817 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

345 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 345 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania – 210 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; operator depozit; operator motostivuitor; supervizor de linie.

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producție – industria piscicolă.

Irlanda – 22 locuri de muncă pentru: lucrător în construcții de drumuri; excavatorist; îngrijitor persoane; îngrijitor persoane.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC.

Croația – 6 locuri de muncă pentru: tractorist (operator tractor in padure); tăietor de lemne.

Finlanda – 6 locuri de muncă pentru: montator de țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.