Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177069 – 27112025 –

30.713 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.713 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (1.990); curier (1.686); lucrător comercial (1.579); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.413); agent de securitate (1.307); manipulant mărfuri (1.184); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (899); ajutor bucătar (880); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (786); operator fabricație flux (665); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (519) etc.

Din cele 30.713 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.102 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.743 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; servant pompier; agent de vânzări; curier etc), 6.430 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; lucrător comercial; sudor; lăcătuș mecanic; fierar betonist etc.), restul de 15.438 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

434 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 434 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Spania – 210 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură; operator depozit; operator motostivuitor; supervizor de linie.

Norvegia – 158 locuri de muncă pentru: muncitor în producție – industria piscicolă; manager de bucătărie; bucătar; lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete; lucrător fermă bovine; tinichigiu auto; vopsitor auto.

Irlanda – 12 locuri de muncă pentru: lucrător în construcții de drumuri; excavatorist; îngrijitor persoane.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări.

Finlanda – 6 locuri de muncă pentru: montator de țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG.

Austria – 4 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Suedia – 4 locuri de muncă pentru: electician; mecanic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro