Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni

176978 – 18112025 – Şeful statului, Nicuşor Dan şi consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, au decis, de comun acord, încetarea colaborării.

”Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, a precizat Administrația Prezidențială.

Ludovic Orban a fost numit de Nicuşor Dan în funcţia de consilier prezidenţial pentru politică internă pe data de 6 octombrie.