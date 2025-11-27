MAE anunță adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile internaționale

177063 – 27112025 – Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de MAE și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. Actul normativ fusese anterior adoptat în Senat, pe 10 noiembrie 2025, și după adoptarea în camera decizională urmează să meargă la promulgare la Președintele României.

Legea transpune în legislația națională directiva Uniunii Europene și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025.

Actul normativ prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Federației Ruse, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT. În plus, legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea la standardele europene și internaționale.

Scopul modificării legislative propuse este să asigure Guvernului României posibilitatea utilizării instrumentelor de supraveghere specială disponibile în cazul sancțiunilor UE, ONU și în cazul sancțiunilor partenerilor strategici.

Propunerea vizează dublul obiectiv de a asigura instrumentele necesare pentru a crește eficiența și impactul acestora de a opri din sursele de finanțare ale Rusiei în războiul de la granița noastră, precum și posibilitatea de a diminua impactul pe termen scurt asupra economiei noastre.

Opțiunile pentru activarea supravegherii speciale sunt la cererea companiei sau din oficiu, în baza deciziei Guvernului României, cu avizul CSAT.