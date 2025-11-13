Mai multe locuri pentru internship

176929 – 13112025 – Instituțiile publice, companiile de stat și firmele private vor putea angaja un număr dublu de tineri în internship, după ce Parlamentul a adoptat o modificare a Legii internshipului (PL-x nr. 131/2024). Aceasta prevede dublarea numărului de locuri pentru acest program, atât în instituțiile de stat, cât și în cele private (maximum 10% din numărul total de salariați). Internii primesc dreptul la zile de odihnă plătite (direct proporțional cu durata programului de internship) și este simplificată procedura pentru obținerea primelor de angajare.

Măsura are drept scop reducerea șomajului în rândul tinerilor. Potrivit datelor Eurostat din decembrie 2024, România a devenit țara din UE cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani (26,3%).

„Totodată, când vine vorba de rata nepotrivirii competențelor, adică procentul absolvenților într-un anumit domeniu care lucrează în alt domeniu, România se află pe primul loc. Dacă ne uităm la rezultatele obținute după primii 5 ani de implementare a Legii internship-ului, vedem că avem doar 11.000 de beneficiari, iar printre cauze se numără pragul de 5%, până acum în vigoare, dar și procedura greoaie care trebuie parcursă pentru obținerea primelor oferite de stat în situația în care tinerii care s-au aflat în internship sunt angajați ulterior”, afirmă deputatul Brian Cristian.

România are rezultate foarte slabe și la indicatorul NEET (care arată procentul de tineri sub 29 de ani care nu sunt nici angajați, nici înscriși în educație), având cea mai mare rată din UE în 2024 (19,4%, comparativ cu media europeană de 11%).

Internshipul este un contract destinat pregătirii profesionale a tinerilor care au împlinit 16 ani (prin excepție, 15 ani cu acordul părinților). Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.