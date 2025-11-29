Maraton 1 Decembrie, ediția a XV-a

177093 – 29112025 – De Ziua Națională a României, Maratonul 1 Decembrie, aflat la ediția a XV-a, va aduna în parcul Alexandru Ioan Cuza din București peste 850 de alergători, din țară și din afara țării.

Alergători amatori, dar și sportivi de performanță vor lua startul la următoarele probe: Maraton (42,2 km – start la 9:00), Semimaraton (21,1 km – start la 9:00), Cursa 11,1 km (start la 11:00), Cursa Fotoliilor Rulante (3,2 km – start la 12:10) Cursa Fun Winter Run (3,95 km – start la 12:15).

Pasiunea pentru alergare, tradiția de a sărbători împreună Ziua României vor aduna în parcul Alexandru Ioan Cuza din capitală peste 850 de participanți, unii dintre ei sportivi de performanță, altii sportivi amatori si paralimpici. În eveniment este inclusă și o cursă dedicată persoanelor cu dizabilități locomotorii. De 1 Decembrie, organizatorii s-au asigurat că participanții se vor bucura, la finalul curselor, de tradiționalele sarmale, cozonacii românești și dulciurile emblematice, binecunoscute românilor.

Competiția “Maraton 1 Decembrie’’ ajunsă deja la ediția a XV-a este organizată de Asociaţia Clubul Sportiv Elite Running și Ro Club Maraton.

Evenimentul își propune promovarea alergării în aer liber și a unui stil de viaţa sănătos, organizatorii dorind să transforme această competiție în modul alergătorilor de a celebra anual Ziua Națională, uniți printr-o pasiune comună.​