Marcel Ciolacu: Orgoliul premierului a dus la blocaje

176949 – 14112025 – Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat, din nou, măsurile Guvernului Bolojan, precizând încă o dată că România nu s-a aflat niciodată în risc de incapacitate de plată, așa cum a spus, de mai multe ori, premierul Bolojan. BNR are suficiente rezerve pentru a acoperi cheltuielile, rezerve mai mari ca niciodată.

Invitat la Antena 3, Ciolacu a acuzat Executivul că menține „teme parazitare și false” care divizează societatea, în timp ce adevăratele probleme economice sunt ignorate. El a spus că „orgoliul prim-ministru nu are limite” și că „intervenția președintelui României e necesară în acest subiect”.

„În acest moment nu mai sunt pensii mai mari decât salarii în justiție. S-a îndreptat acest lucru de mult. Menținem aceste subiecte, învrăjbim categorii sociale și profesionale, total gratuit, într-o perioadă care nu mai este electorală. Sau este acum? Mult prea neimportant”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, fostul prim-ministru a avertizat că, din cauza scăderii piterii de cumpărare cauzată de recentele măsuri ale Guvernului, există riscul unei crize sociale: „Dacă vom continua așa, intrăm într-o criză socială. Este evident. E o prăbușire a puterii de cumpărare. Noi am sărăcit oamenii prin toate măsurile luate și prin anunțurile apocaliptice despre nenorocirile care vin peste noi”.

În același timp a accentuat faptul că nu vede un pericol iminent și că România are nevoie de un plan coerent și relaționare stabilă cu Comisia Europeană: „Nu e nicio nenorocire. Nu suntem primul stat care s-a dezvoltat pe deficit. Important e să ai o relaționare cu Comisia și un plan pe termen lung”.

În schimb, fostul premier a acuzat actualul guvern de lipsă de viziune economică și de blocarea investițiilor. „Dacă nu vii cu nicio măsură de relansare, dacă împingi lucrurile și falimentezi sute de firme, blocând toate investițiile, atunci ești în derivă. Eu am avut bani să măresc pensii, să măresc salarii. Toți banii s-au întors în economie”.

În altă ordine de idei, Ciolacu a avertizat instabilitatea politică este periculoasă: „Cea mai mare problemă a României va fi dacă vom avea instabilitate politică. Dacă România stă câteva luni fără guvern stabil, riscăm să pierdem fondurile europene și să intrăm în incapacitate de plată”.