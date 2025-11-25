177039 – 25112025 – Peste 2.000 de mecanici, diagnosticieni și vopsitori au concurat la Brașov, în fața a peste 1.000 de spectatori, profesioniști ai industriei auto, pentru trofeele MECANICUL ANULUI 2025. Ediția din acest an a fost cea mai amplă din istoria concursului (2.000 de concurenți), cu probe contra-cronometru și defecțiuni ascunse.

Marele premiu, un Citroën C3, și titlul de MECANICUL ANULUI au fost adjudecate de bucureșteanul Alecsandru Crăciun (34 ani), câștigătorul secțiunii DIAGNOZĂ.

Absolvent de Inginerie, Autovehicule Rutiere și Aftersales Ambassador la reprezentanța Ferrari din București, Alecsandru Crăciun a obținut victoria prin cea mai riguroasă urmărire a pașilor de diagnosticare. El a identificat traseul logic și-a ajuns cel mai aproape de cauza reală a problemei, alimentarea calculatorului de motor. Finala a fost o probă de rezistență tehnică, dar mai ales psihologică, urmărită de colegi de breaslă. Departajarea s-a făcut la punctele reieșite din corectitudinea procesului: finaliștii s-au duelat live pe scenă, pe două mașini identice, cu aceeași defecțiune, și au lucrat contra-cronometru. „Sunt în domeniul auto de peste 10 ani. Am participat până acum la 4 ediții și am ajuns în 3 finale. Defectul ales a fost atent gândit și m-a forțat să revin la documentație și la schema electrică. Presiunea timpului și a publicului a făcut diferența: în alte condiții, în service, fără această presiune suplimentară, probabil aș fi rezolvat mai rapid”, spune câștigătorul.

Orașul gazdă al competiției, Brașovul, a dat la această ediție câștigătorul la secțiunea MECANICĂ: trofeul și premiul de 2.000 de euro au fost adjudecate de Remus Mușat (41 de ani), absolvent al Facultății de Autovehicule Rutiere. Aflat la a doua participare în competiție, Remus este și pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă, în cadrul echipei Cyclon Motor Sport.

Titlul de cel mai bun vopsitor auto din România și un alt premiu de 2.000de euro merg către bucureșteanul Lucian Iancu. Unul dintre cei mai tineri câștigători (29 de ani), Lucian lucrează la Boom Car Service din Capitală. Victoria lui la secțiunea VOPSITORIE a fost decisă la Proba Pupitrelor, unde concurenții au răspuns la întrebări tehnice complexe privind procesele de pregătire, materiale, reacții chimice, defecte de strat și proceduri.

Serviceul Anului a fost de asemenea premiat: echipa Gold Fit din Târgu Mureș, din rețeaua Ad Garage.