Memorandum de Înțelegere în domeniul apărării între România și Egipt

176830 – 03112025 – România și Egipt au semnat, prin miniștrii apărării, un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară între cele două țări.

Aprobat de Guvernul României în noiembrie 2024, Memorandumul de înţelegere urmăreşte consolidarea cooperării militare prin extinderea şi intensificarea relaţiilor militare comune, precum şi dezvoltarea relaţiilor existente prin schimb de informaţii, precum şi consolidarea legăturilor de cooperare şi înţelegere reciprocă. Domeniile vizate sunt instruirea personalului militar, medicină şi logistică, protecţia mediului înconjurător, operaţii de menţinere a păcii, planificarea apărării, educaţie, industrii de apărare, activităţi culturale şi sportive.

Egiptul reprezintă unul dintre cei mai vechi şi mai importanţi parteneri ai României în rândul statelor arabe, relaţiile diplomatice dintre România şi Egipt fiind stabilite în anul 1906. România, cu rol important în procesul consolidării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Egipt, sprijină cooperarea dintre cele două părţi, mai ales în formate precum Consiliul de Asociere UE – Egipt.

Cei doi miniștri, Liviu-Ionuț Moșteanu și generalul Abdel Mageed Saqr, au discutat despre situația de securitate din regiunile Mării Negre și Balcanilor de Vest, respectiv Orientul Mijlociu și Africa. Totodată, au fost analizate perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării dintre România și Republica Arabă Egipt, pe fondul semnării Memorandumului.

Ministrul român al apărării a adus în discuție contextul actual de securitate, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al acțiunilor hibride desfășurate de Federația Rusă în zonele Mării Negre și a Balcanilor de Vest. Oficialul român a subliniat deschiderea părții române pentru identificarea unor proiecte de interes comun, în baza prevederilor Memorandumului, care stabilește cadrul juridic necesar inițierii unui dialog bilateral permanent și pentru dezvoltarea cooperării sectoriale în domeniul apărării.

În cadrul vizitei în Egipt, ministrul Moșteanu a avut mai multe întâlniri cu comandanți ai forțelor armate, a depus o coroană la Monumentul Memorial din Cairo, a vizitat muzeul militar și s-a întâlnit cu membri ai comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

De asemenea, în marja vizitei în Republica Arabă Egipt, Ionuț Moșteanu a reprezentat România la ceremonia oficială de inaugurare a Marelui Muzeu Egiptean, desfășurată în data de 1 noiembrie 2025.

La ceremonie au participat numeroși lideri din întreaga lume, reflectând importanța evenimentului pe scena internațională. Printre aceștia s-au numărat președinții Germaniei, Sloveniei, Bulgariei, Croației, Maltei și Ciprului, precum și regii Spaniei și Belgiei, regina Danemarcei și regina Iordaniei.