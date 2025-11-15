Ministerul Dezvoltării publică listele investițiilor care continuă să primească finanțare din PNRR

176954 – 15112025 – Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție, la nivel național, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Ministerul Dezvoltării publică listele proiectelor vizate. Dintre acestea, 5.249 aparțin autorităților locale și 123 sunt derulate de autoritățile centrale.

”Asigurăm finanțarea tuturor acestor investiții, care aveau ordine de începere a execuției lucrărilor la data de 19 august 2025. Reabilităm și eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învățământ, 772 școli, 202 licee, 252 grădinițe și construim 119 creșe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătății, 49 spitale, 141 dispensare și o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuințe și achiziționăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localități” – a conchis ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Listele investițiilor pot fi consultate aici: https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr