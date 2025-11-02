Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară

176828 – 02112025 – În perioada 1–2 noiembrie 2025, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită oficială în Republica Arabă Egipt.

Cu acest prilej, va avea loc semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr. Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării și deschide noi oportunități de colaborare în instruire, educație militară, cercetare și logistică de apărare.

Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Arabă Egipt în domeniul apărării.