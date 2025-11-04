Ministrul Nazare spune că nu vor fi suspendate fondurile europene pentru 2026

176838 – 04112025 – Riscul suspendării fondurilor europene pentru România din cauza deficitului excesiv va fi eliminat la reuniunea ECOFIN din 13 noiembrie, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Radio România Actualități, ministrul spune că după patru evaluări consecutive din partea agențiilor de rating și două analize în Consilii Europene, țara noastră se află pe drumul cel bun pentru recăpătarea încrederii partenerilor internaționali.

”Am mare încredere că în urma acestei analize vom avea un rezultat pozitiv și că acesta se va reflecta în tranșarea situației legate de suspendarea fondurilor europene, care era un alt pericol extrem de important prin care am trecut astă-vară. Mă aștept ca în urma acestei evaluări pe care ECOFIN-ul o va face, suspendarea fondurilor să fie tranșată definitiv pentru 2026, ca reacție la măsurile adoptate de România în această perioadă”, a spus Nazare.

În acest an, România a atras 37% din fondurile europene, un procent mic în comparație cu cee ace și-a propus.