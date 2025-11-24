Ministrul Sănătății propune reclasificarea spitalelor și a gărzilor

177032 – 24112025 – ”Un sistem funcționează doar atunci când există echilibru. Iar acesta este motivul pentru care vreau să spun foarte clar un lucru: medicii, asistentele, infirmierele, întreg personalul medical – oamenii care poartă acest sistem pe umeri – nu pot fi puși în linia întâi ca țap ispășitor pentru nepăsare, nedreptăți, indolență sau incompetență administrativă.

Nu ei sunt cei care trebuie să răspundă în fața pacienților pentru ceea ce sistemul administrativ, ani la rând, nu a știut sau nu a reușit să facă.

Trebuie să restabilim demnitatea personalului medical, pentru că doar așa putem reconstrui încrederea oamenilor în sistemul de sănătate.

Iar eu, ca ministru al sănătății, am o responsabilitate dublă: față de pacienți și față de personalul medical.

De câte ori a fost vorba de nepăsare sau atitudini greșite din partea personalului medical, am intervenit ferm. Dar astăzi, simt la fel de ferm obligația de a fi vocea personalului medical și de a spune fără ezitare: medicii, asistentele, personalul medical nu sunt problema. Nu vreau ca oamenii minunați din sistem – cei care stau zeci și sute de nopți treji pentru a salva vieți, cei care lipsesc de acasă de Crăciun, de Paști sau de ziua copilului lor ca să ne îngrijească pe noi – să fie puși în aceeași categorie cu problemele unui sistem administrativ care, ani de zile, nu a fost capabil să-și organizeze corect modul de finanțare.

Și tocmai de aceea lucrăm acum la câteva elemente de fond ale unei reforme care trebuia făcutǎ de mult. Nu s-au făcut – fie din comoditate, fie din lipsă de viziune, fie din nepăsare. Important este ce facem de acum înainte.

Vă explic câteva dintre măsurile care vor readuce echilibrul și vor reduce discrepanțele:

Reclasificarea spitalelor: Acum avem 8 categorii de spitale, cu mecanisme diferite de finanțare, cu abordǎri diferite – nimeni nu mai înțelege nimic. Venim cu un sistem simplu și eficient: spitale strategice, categoria I, II și III, în funcție de infrastructură și de serviciile reale. Schimbarea normativului de personal: modelul actual ia în calcul doar numărul de paturi, fără să țină cont de complexitatea cazurilor, de volumul de pacienți sau de tipul de intervenții. Vom adopta un normativ modern, bazat pe realitate: acolo unde pacienții sunt mai complecși sau încărcarea este mare, personalul trebuie să fie adecvat. Reforma gărzilor: sistemul actual este inechitabil. De aceea vom introduce trei categorii: gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență – fiecare cu tarife diferențiate și corecte. Performanță în conducerea spitalelor: am introdus deja, încǎ din august, criterii reale de performanță și concursuri pentru manageri și șefi de secție. Efectele se vor vedea. Acolo unde conducerea e puternică, lucrurile merg bine. Unde nu e, stagnăm și asta trebuie schimbat.

Și mai spun un lucru extrem de important: în România există zeci de spitale care închid anul cu excedent de milioane de euro. Acolo lucrurile funcționează.

Dacă acolo se poate, înseamnă că se poate peste tot. Diferența o fac managementul și organizarea.

Medicii, asistentele, infirmierele, îngrijitoarele, biologii, chimiștii, kinetoterapeuții și toți profesioniștii din sănătate sunt temelia și inima sistemului. Fără ei nu se poate. Și nu ei sunt vinovați pentru anii de lipsă de viziune administrativă și de interes!

Responsabilitatea schimbării este a noastră. Trebuie să redăm României încrederea în oamenii care îi salvează viețile”. – sursa Facebook