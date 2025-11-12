Modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur 

176917 – 12112025 – Pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația CFR București Nord, pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă vor interveni modificări în circulația trenurilor, astfel:

în datele de 19 noiembrie 2025 și 20 noiembrie 2025, vor fi anulate:

R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă

R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord

în datele de 19 noiembrie 2025 și 20 noiembrie 2025, în locul trenurilor:

R-M 7901 București Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă

R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord

R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord

R-M 7905 București Nord (plecare 03:10) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă

R-M 7908 Aeroport Henri Coandă (plecare 03:52) – Parc Mogoșoaia – București Nord

vor circula pentru asigurarea traficului de călători:

R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord

R-M 7963 București Nord (plecare 03:30) – Aeroport Henri Coandă

R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord.