Nemulțumit de selecția conducerii ROMARM, ministrul Miruță s-a adresat DNA

176934 – 13112025 – Ministrul Economiei, Radu Miruță, a prezentat miercuri, 12 noiembrie a.c., în cadrul unei conferințe de presă, concluziile controlului efectuat la C.N. ROMARM S.A. și măsurile dispuse în urma acestuia.

Verificarea a fost realizată de Corpul de Control al Ministerului, în urma unor sesizări privind modul de desemnare a conducerii companiei.

„Raportul spune, cu subiect și predicat, că procesul de selecție pentru Consiliul de Administrație și pentru directorul general al ROMARM s-a desfășurat și finalizat cu încălcarea legii”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Potrivit acestuia, în cadrul procesului au fost desemnați subordonați care au participat la selectarea propriilor superiori, ulterior promovați în Consiliul de Administrație. Mai mult, conform raportului corpului de control, selecția s-a desfășurat fără verificări de fond, pe baza unor declarații și documente nevalidate.

„Raportul arată și refuzul de a pune la dispoziția Corpului de Control actele care au stat la baza selecției. Nu putem vorbi de seriozitate administrativă într-un asemenea context. Și vreau să clarific încă o dată, pentru că am mai văzut în spațiul public diverse lucruri: conducerea ROMARM nu a fost pusă de mine, nu a fost pusă în mandatul meu, nu a fost începută în mandatul meu. Directorul actual al ROMARM nu are nicio legătură cu mine. Este fostul șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea. Raportul Corpului de Control menționează că acesta a depus documente pentru a fi selectat, însă nu s-a putut dovedi autenticitatea acelor documente”, a subliniat ministrul.

În urma constatărilor, ministrul Radu Miruță a anunțat că toate documentele aferente procesului de numire a conducerii C.N. ROMARM S.A. – atât conducerea executivă, cât și conducerea Consiliului de Administrație – au fost transmise către Parchet, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru verificări suplimentare și aplicarea măsurilor legale.