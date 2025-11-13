Noi consileri la Cotroceni

176939 – 13112025 – Administrația Prezidențială a anunțat, joi, că Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:
Pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a lui Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);
Pentru numirea în funcția de consilier de stat a lui Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);
Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a Mădălinei-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);
Acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană lui Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;
Acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale).