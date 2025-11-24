Noile reguli pentru cumulul pensiei cu salariul: se taie cu 85% din pensia necontributivă

Noile reguli pentru cumulul pensiei cu salariul: se taie cu 85% din...

177029 – 24112025 – Ministerul Muncii a pus în consultare publică, până în 25 noiembrie 2025, proiectul de lege prin care se încearcă limitarea cumulului pensiei cu salariul, la stat. Potrivit modificărilor propuse de guvern, limitarea pensiei la 15% în cazul cumulului cu salariul va viza doar pensiile necontributive.

Astfel, persoanele beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv de o pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Pe de altă parte, prim-ministrul a explicat că nu i se pare normal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă grea, iar a doua zi să se angajeze în sectorul public, într-o zonă adiacentă.