”Nu am chef azi”

176832 – 03112025 – Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD și AUR la ”Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16, se arată într-un comunicat de presă al Executivului. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României. Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României. Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea ”Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.

Precizăm faptul că există două solicitări, separat, de chemare a prim-ministrului pentru a răspunde în fața Parlamentului unor întrebări de interes național. Așadar, PSD și AUR au solicitări separate.

În timp ce reprezentanții PSD vor explicații despre retragerea unor militari americani de pe teritoriul României, AUR vrea să afle amănunte despre execuția bugetară și bugetul pentru 2026.