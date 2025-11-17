O nouă reuniune a Consiliului Afaceri Generale

176958 – 17112025 – Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, participă luni, 17 noiembrie 2025, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG).

Pe ordinea de zi a reuniunii figurează un schimb de opinii pe marginea agendei adnotate a Consiliului European din 18-19 decembrie 2025, o nouă dezbatere de orientare cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, relația UE cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prezentarea Programului de lucru al Comisiei pentru anul 2026, o nouă rundă de dialog privind statul de drept, precum și o serie de puncte diverse, inclusiv prezentarea Scutului European privind Democrația, publicat recent de Comisia Europeană.

În marja CAG, este prevăzută și o nouă Conferință Interguvernamentală UE-Albania pentru deschiderea clusterului 5 de negociere cu acest stat, dedicat resurselor, agriculturii și coeziunii.