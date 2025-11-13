O nouă sesiune a Parlamentului Tinerilor

176930 – 13112025 – Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, proiectul educativ „Parlamentul Tinerilor”, organizat de Asociația Pro Democrația și Asociația Clubul Român pentru Voluntarism împreună cu Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, Fundația Hanns Seidel – România și Camera Deputaților – Parlamentul României, reuneşte, în perioada 14-16 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, peste 120 liceeni şi studenți din sectorul 1 și din toată țara într-un eveniment care îşi propune să ofere tinerilor cea mai veritabilă experiență a modului în care se inițiază şi se voteaza legile unei țări.

Simularea procesului decizional prin intermediul tinerilor, pe grupuri şi comisii parlamentare, are ca principal obiectiv promovarea valorilor democratice şi a rolului important pe care tinerii îl joacă într-o democrație. De asemenea, proiectul doreşte să familiarizeze participanții cu metodele de dezbateri în grupuri parlamentare, în comisii și în plen, oferind tinerilor cadrul pentru susținerea unor dezbateri în legatură cu teme aflate pe agenda publică.

Evenimentul va începe cu sesiunea de deschidere în plenul Camerei Deputaților avându-i ca invitați de onoare pe primarul George-Cristian Tuță, Primăria Sectorului 1 al Muncipiului București, Benjamin Bobbe – Directorul Diviziei Europa Centrală și de Est al Fundației Hanns Seidel, Cristian Pîrvulescu, Președinte de Onoare al Asociației Pro Democrația. Din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților a confirmat prezența vicepreședintele Geanina Șerban.

Ca de fiecare dată, evenimentul se va bucura de o echipa de presa care va relata, critica sau susține, în cadrul publicației „Vocea Tinerilor Parlamentari”, toate dezbaterile din plen.

La fel ca în edițiile precedente, selecția candidaților s-a făcut în functie de punctajul obținut în baza unei propuneri legislative cu care tinerii s-au înscris la proiect, iar în urma procesului de selecție, organizatorii au stabilit următoarele comisii pentru simulare: Comisia pentru învățământ; Comisia pentru politică externă; Comisia pentru tineret și sport; Comisia pentru sănătate și familie.