OCDE, evaluare pozitivă pentru România la capitolul combaterea corupției în operațiuni economice internaționale

177074 – 28112025 – Grupul de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită) a evaluat pozitiv România în ceea ce privește implementarea criteriilor de aderare și a standardelor de prevenire și combatere a corupției internaționale.

Este menționată adoptarea Legii nr. 156/2025 (care modifică și completează Legea nr. 319/2024) prin care România a completat incriminarea infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini, a majorat cuantumul unei zile amendă, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii, a extins instituției confiscării speciale (prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini), a introdus circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție. De asemenea, DNA a primit competențe pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini. Totodată au fost apreciate acordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate și introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară bazate pe prevederile Convenției anti-mită.

Dosarul a fost gestionat de Ministerul Justiției în colaborare cu DNA.