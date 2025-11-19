Acasă Anchete Operațiunea ”Ziua Z”: Peste 200 de percheziții domiciliare

Operațiunea ”Ziua Z”: Peste 200 de percheziții domiciliare

176979 – 19112025 – Astăzi, în cadrul unei ample operațiuni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori,  pornografie infantilă,  trafic de droguri și criminalitate informatică.
În cadrul  operațiunii coordonate, realizată la nivel național,  sunt puse  în executare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250  mandate de aducere.

Această inițiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică „ Ziua Z”, continuă angajamentul ferm al instituției noastre în prevenirea și combaterea  formelor grave de criminalitate.
Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează  obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul  tragerii lor la răspundere penală,  și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

