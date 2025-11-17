”Pachetul 3” – concedieri din administrația locală, reduceri salariale în administrația centrală și reforma pensiilor magistraților – peste 15 ani

176960 – 17112025 – Actul normativ cuprinde măsuri care includ reduceri de personal și de cheltuieli.

Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare care vizează administrația locală și centrală va fi prezentat în această săptămână, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Actul normativ cuprinde măsuri care includ reduceri de personal și de cheltuieli și va fi adoptat tot prin angajarea răspundării Guvernului în Parlament.

Șeful executivului a mai spus că în administrația locală, plecările din sistem vor avea loc gradual, iar numărul de angajați va fi calculat după o formulă care ține cont de numărul de locuitori.

Premierul a explicat că în administrația centrală se va face o reducere cu circa 10% a fondului de salarii și se va opera transfer de competențe către administrația publică locală.

Ilie Bolojan a precizat că marți va avea loc o ședință a coaliției de guvernare, în care se va discuta și despre pensiile magistraților și despre pachetul de relansare economică, două reforme amânate în ultimele luni.