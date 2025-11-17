Până în octombrie polițiștii au intervenit în peste 110.000 de cazuri de violență domestică

Până în octombrie polițiștii au intervenit în peste 110.000 de cazuri de...

”Prevenirea și combaterea violențelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune pentru Poliția Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituționale, identificarea și implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenței să fie protejată, iar agresorii să fie trași la răspundere.

În primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 113.144 (cu 2.115 mai multe față de perioada similară a anului trecut) de semnalări în contextul violenței domestice, dintre care 54.996 în mediul urban și 58.148 în mediul rural.

La nivel național, în această perioadă, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a scăzut cu 19,4% (-9.816 fapte) față de perioada similară a anului 2024 (de la 50.614 la 40.798 de fapte).

Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violențe (de la 30.913 la 22.257 de fapte), amenințare (de la 6.419 la 5.093 fapte) și abandonul de familie a scăzut de la 4.038 la 3.582 de infracțiuni.

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violențe” – 55% (22.257 de fapte).

Unul dintre instrumentele prin care sunt instituite interdicții în sarcina agresorilor îl reprezintă ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului, atunci când există un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

La nivel național, au fost emise de către polițiști 12.187 de ordine de protecție provizorii, 4.610 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizoriu, au fost sesizate 814 infracțiuni, dintre care 474 în mediul urban și 340 în mediul în rural.

În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 12.663 de ordine de protecție, 4.610 fiind provenite din ordine de protecție provizorii. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 5.065 de infracțiuni.

Pentru a preveni, limita și descuraja producerea unor situații tragice, Ministerul Afacerilor Interne, prin demersurile derulate, a devansat cu 3 luni termenul de implementare a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, devenind operațional, la nivel național, la data de 1 octombrie 2024. Acest sistem contribuie semnificativ la creșterea gradului de protecție și la prevenirea încălcării măsurilor dispuse de instanță sau de polițiști.

Este o modalitate prin care se poate monitoriza apropierea agresorului de victimă, iar, în urma alertelor primite prin acest sistem, polițiștii intervin pentru protecția victimelor și imobilizarea agresorilor.

În primele 10 luni ale anului 2025, la nivel național, în 3.315 situații, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Dintre acestea, 1.814 măsuri de monitorizare au fost dispuse pentru ordine de protecție provizorii, reprezentând 15% din totalul de 12.187 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști, iar în 10.373 de situații victimele au refuzat măsura „obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”.

Măsura monitorizării electronice a fost dispusă de instanțele de judecată în 1.501 ordine de protecție, reprezentând 12% dintre cele 12.663 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată.

Reiterăm faptul că SIME nu reprezintă un sistem prin care să fie efectuate interceptări, ci acesta ne alertează doar în situația în care, așa cum precizam anterior, agresorul se apropie de victimă.

Ca urmare a problematicii înregistrate, începând cu data de 1 august 2025, pentru îmbunătățirea instrumentelor de lucru, de la nivelul IGPR s-au dispus măsuri suplimentare. Astfel, polițiștii din structurile de ordine publică pun în aplicare un complex de activități cu termene și responsabilități precise, care au avut la bază identificarea situațiilor de stare conflictuală în sfera violenței domestice, chiar și atunci când victima nu acceptă sau nu dorește să fie puse în aplicare instrumentele legale clasice, respectiv depunerea unei plângeri prealabile cu privirea la comiterea unei infracțiuni împotriva sa, acceptarea emiterii unui ordin de protecție provizoriu în favoarea sa, acceptarea monitorizării electronice a agresorului sau solicitarea unui ordin de protecție de la instanța de judecată.

Prin sistemul de monitorizare instituit prin noua metodologie sunt identificate și evidențiate imediat situațiile în care victima poate fi într-o stare de pericol.

Astfel, a fost instituită obligația polițiștilor de a efectua o verificare directă atât la domiciliul victimei, cât și al agresorului, pentru a constata concret dacă starea conflictuală s-a agravat, s-a atenuat ori a fost stinsă.

Ca rezultat, se observă o tendință de scădere a numărului de omoruri asociate acestui fenomen – dacă în anii 2023 și 2024 au fost înregistrate câte 86 de cazuri, în primele 10 luni ale acestui an au fost înregistrate 68 de omoruri (45 de femei și 23 de bărbați).

Încrederea în instrumentele de protecție, de care pot beneficia victimele, poate salva vieți – nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor.

Poliția Română gestionează un volum important de cazuri din sfera violenței domestice și beneficiază de instrumente adecvate. Cu toate acestea, au existat și situații în care unii polițiști nu au aplicat întocmai cadrul procedural incident, iar aceste cazuri sunt analizate temeinic și sunt dispuse măsuri atât din punct de vedere disciplinar, cât și din punct de vedere al îmbunătățirii cadrului procedural”, a declarat, luni, chestorul principal de poliție, Eduard Miriţescu.

