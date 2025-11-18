Pentru că nici Guvernul, nici Președinția nu le bagă în seamă, sindicatele anunță proteste mari la Cotroceni

Pentru că nici Guvernul, nici Președinția nu le bagă în seamă, sindicatele...

176969 – 18112025 – CNS „Cartel ALFA”, CNSLR – Frăția, CSDR și MERIDIAN atrag public atenția asupra blocajului profund înregistrat în dialogul social și a refuzului Executivului de a deschide o consultare reală privind revendicările legitime ale lucrătorilor referitoare la măsurile de austeritate luate de Guvernul României.

În luna octombrie, zeci de mii de lucrători au manifestat împotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvern. Aceste măsuri nu contribuie nici la redresarea economică, nici la reducerea deficitului bugetar, având în schimb un impact direct și sever asupra lucrătorilor și a categoriilor sociale vulnerabile, precum pensionarii, șomerii, elevii și studenții, se arată într-un comunicat de presă.

Deciziile luate au ocolit decidenții, cei care ne-au adus în această situație.

În absența unui răspuns concret din partea Guvernului, confederațiile sindicale s-au adresat Președintelui României, domnul Nicușor Dan, în baza prerogativele constituționale, care stabilesc rolul Președintelui de mediator între puterile statului și între stat și societate. Ținând cont de declarația publică a Președintelui României, conform căreia acesta „este disponibil să medieze, dar nu a primit nicio solicitare”, în data de 3 noiembrie 2025, confederațiile semnatare au transmis oficial cererea de declanșare a procedurii de mediere între partidele parlamentare, Guvernul României și partenerii sociali.

Tăcerea Administrației Prezidențiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres față de principiile dialogului social, ci și o ignorare a rolului constituțional al Președintelui în asigurarea bunei funcționări a autorităților publice.

În acest context, cele patru confederații sindicale au decis organizarea unei manifestații de amploare în fața Administrației Prezidențiale, în luna decembrie 2025, cu scopul de a reaminti Președintelui României responsabilitățile care îi revin potrivit Constituției și anume și aceea de a-și îndeplini rolul de mediator între stat și societate.