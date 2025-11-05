176858 – 05112025 – În cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au desfășurat activități de percheziție la sediul Ministerului Sănătății, în legătură cu o anchetă aflată în derulare, anunță ministerul printr-un comunicat de presă.

Precizăm că activitatea de percheziție nu are loc la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU).

Potrivit informațiilor comunicate, ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat recunoașterea titlurilor de medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Chișinău, depunând în acest sens documentele și certificatele aferente de absolvire a stagiilor de pregătire.

Specialitățile medicale pentru care s-a solicitat recunoașterea profesională sunt: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Din informațiile puse la dispoziție de anchetatori, există indicii că unele stagii de pregătire, care necesitau prezența fizică obligatorie a medicilor în unitățile universitare clinice, nu ar fi fost parcurse în realitate, în condițiile în care, pe durata acestor cursuri, medicii se aflau în România, unde activau cu normă întreagă.

Instituția își reafirmă angajamentul față de respectarea principiilor legalității, transparenței și integrității în exercitarea atribuțiilor și în toate activitățile desfășurate în interes public.

Ministerul va continua să colaboreze strâns cu autoritățile competente și va comunica, în mod transparent, orice informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta aflată în desfășurare.