Percheziții la Liberty Galați

176880 – 07112025 – Vineri dimineață au loc percheziții la Combinatul Siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, au fost folosite în alte scopuri. Este vorba despre aproximativ 292 milioane de euro.

Potrivit Antena 3 parte din credite nu au fost folosite pentru dezvoltare activității combinatului, ci, printr-o serie de contracte, banii garantați de statul român au fost trimiși către alte companii din grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

Credite de milioane de euro

În decembrie 2023, Liberty Galați a obținut un împrumut de 142 de milioane de euro de la Exim Banca Românească, bani destinați repornirii Furnalului 5, singurul încă funcțional din combinat, și reluării producției. Finanțarea a fost garantată de stat printr-o schemă specială aprobată în 2023 pentru firmele afectate de războiul din Ucraina.

Planul prevedea o producție de aproximativ 172.000 de tone de oțel lunar, nivel considerat suficient pentru acoperirea cheltuielilor curente, dar insuficient pentru plata datoriilor mai vechi. În realitate, combinatul nu a reușit să atingă nici măcar pragul minim stabilit, iar fondurile primite au permis menținerea în funcțiune a Furnalului 5 doar în prima jumătate a anului 2024.

Ulterior, în decembrie 2024, Exim Banca Românească a aprobat un nou credit – de până la 150 de milioane de euro – pentru Liberty Tubular Products Galați S.A., companie aflată pe aceeași platformă industrială, deținută aproape integral (99,99%) de Liberty Galați și care operează laminorul de țevi sudate.

Reluarea activității era programată pentru ianuarie 2025, cu aceeași țintă de producție lunară de 172.000 de tone de oțel, prag de rentabilitate necesar pentru acoperirea costurilor și plata datoriilor. Totuși, abia în iunie a început procesul de încărcare a furnalului, care a funcționat doar câteva zile.

Datorii de un miliard de euro

În prezent, Liberty Galați se află în concordat preventiv, procedură care evită insolvența și care a fost aprobată recent de creditori și instanță, împreună cu un plan de restructurare.

Datoriile companiei se ridică la aproximativ un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa 500 de milioane de euro, inclusiv două linii de finanțare acordate de EximBank (300 milioane euro) și creanțe către ANAF (200 milioane euro).