Peste 3.900 de produse contrafăcute, confiscate săptămâna trecută de polițiștii de frontieră giurgiuveni

177036 – 24112025 – Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma efectuării unor controale asupra mai multor autocare și autoturisme, cantitatea totală de 3.933 articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 17-23.11.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN5, mai multe autocare și autoturisme, care se deplasau pe direcția Turcia-România.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul acestora, în total, 3.933 articole vestimentare, încălțăminte, marochinărie și produse de parfumerie, estimate la o valoare de 928.100 lei, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor persoane, cetățeni români, turci și moldoveni, cu vârste cuprinse între 20 și 75 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 928.100 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În prezent, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.