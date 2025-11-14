Peste 5.200 de proiecte locale, cu finanțare PNRR, continuă

176945 – 14112025 – Guvernul asigură continuarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionate de Ministerul Dezvoltării, pentru proiectele care aveau ordin de începere a lucrărilor la data de 19 august 2025.

Măsura vizează 5.372 de proiecte în valoare de 26 de miliarde de lei. 91% dintre proiectele PNRR gestionate de Ministerul Dezvoltării vor fi finalizate. 5.249 aparțin autorităților locale și 123 sunt derulate de autorități centrale.

”Reabilităm și eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învățământ, 772 școli, 202 licee, 252 grădinițe și construim 119 creșe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătății, 49 spitale, 141 dispensare și o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuințe și achiziționăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localități. Fiecare școală, spital, clădire publică sau bloc de locuințe înseamnă o promisiune făcută oamenilor și o obligație a statului de a o duce până la capăt. Continuăm toate proiectele începute pentru că dezvoltarea României nu trebuie încetinită”, a precizat, optimist, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a adăugat că, de la preluarea portofoliului, ministerul a crescut gradul de absorbție al fondurilor PNRR de la 15% la 56%, reprezentând una dintre cele mai bune performanțe administrative la nivel guvernamental și că există acum perspectiva absorbției de 100% a fondurilor europene din PNRR, gestionate de minister, până la sfârșitul lunii august 2026. Urgența maximă a ministerului pe planul investițiilor este finalizarea celor finanțate din PNRR, cu termen până la sfârșitul lunii august 2026.

Totodată, ministerul a transformat din împrumut în grant, finanțare nerambursabilă, sursa de finanțare pentru majoritatea investițiilor. A fost inversată proporția de împrumut/grant – de la 69% împrumut și 31% grant, la 28% împrumut și 72% grant.

Pentru continuarea tuturor contractelor de finanțare aflate în execuție, pentru a proteja investițiile publice majore și pentru a asigura finalizarea proiectelor importante din cadrul PNRR, România își asumă o contribuție financiară de 4,18 miliarde lei, din bugetul de stat, sumă necesară pentru susținerea investițiilor care nu mai pot fi finanțate exclusiv din fondurile PNRR, dar care trebuie finalizate având în vedere maturitatea lor și contribuția la asigurarea atingerii țintelor.