Planurile cadru pentru învățământul liceal, în transparență publică

177043 – 25112025 – Ministerul Educației a pus în transparență instituțională programele școlare pentru disciplinele din învățământul liceal (pe parcursul următoarelor zile vor fi transparentizate toate programele conexe disciplinelor cu debut în clasa a IX-a), care țintesc formarea celor opt competențe-cheie: (1) competențe de limbă/comunicare (alfabetizare); (2) competențe multilingvistice; (3) competențe STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică); (4) competențe digitale, (5) competențe de viață (personale/sociale/de a învăța să învățăm); (6) competențe civice, juridice și de mediu; (7) competențe antreprenoriale; (8) competențe de expresie și sensibilitate culturală.

Primul pas în reforma curriculumului liceal a fost adoptarea planurilor-cadru, care au stabilit reperele disciplinare și de timp, prin raportare la profilul așteptat al absolventului, în două variante: standard și alternativă.