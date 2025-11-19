PMB recomandă familiilor afectate de explozia la blocul din Rahova să completeze dosarele pentru decontarea chiriei

PMB recomandă familiilor afectate de explozia la blocul din Rahova să completeze...

176984 – 19112025 – Primăria Municipiului București dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din Str. Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, Sector 5, că sprijinul oferit este activ, iar procedura de acordare a fondurilor destinate plății chiriilor este pe deplin operațională.

PMB a acordat sprijin financiar persoanelor și familiilor afectate și continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare pentru acoperirea chiriilor și asigurarea unor condiții stabile de trai.

În prezent, 27 familii sunt cazate prin Habitat for Humanity România, conform HCGMB nr. 450/24.10.2025, 17 familii locuiesc în regim propriu cu decontare directă prin PMB, iar 2 persoane beneficiază de cazare în Centre Rezidențiale ale DGASMB. 8 familii nu au depus încă cereri pentru sprijin.

Situația actuală a dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei este următoarea:

• 10 dosare – aprobate, în curs de plată;

6 dosare – în analiză la Comisia de analiză a cererilor

1 dosar – în completare documentație.

Pentru accelerarea procesării, beneficiarilor li se recomandă să depună documentația completă.

Dosarul trebuie să conțină: o cerere tip (CERERE – privind decontarea chiriei – Rahova – Str. Vicina Nr.1 – https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/327

CERERE – privind acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei Rahova – Str. Vicina Nr.1: https://www.pmb.ro/interes-public/arhiva/get-public-interest-announcements/2025/321 copiile actelor de identitate, cererea de decont, contractul de închiriere înregistrat la ANAF și dovada plății.

Pe lângă acoperirea chiriilor, Primăria Municipiului București a acordat sprijin financiar direct, respectiv 1.500 lei/persoană pentru nevoi imediate, precum și alte forme de suport (cazare temporară, consiliere psihologică, sprijin pentru utilități, documente și asistență socială). Fondurile necesare, însumând 2,9 milioane lei, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară.