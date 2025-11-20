Poziția Sezamo la comunicarea transmisă în spațiul public de către ANSVSA

176998 – 20112025 – Supermarketul online Sezamo salută demersurile ANSVSA de a informa consumatorii cu privire la riscurile achiziționării de produse alimentare de la persoane fizice neautorizate, în special prin intermediul rețelelor de socializare, însă dorește să clarifice statutul său de operator economic autorizat, care funcționează cu respectarea integrală a legislației în vigoare și sub supravegherea directă a autorităților. Menționarea în același context a comerțului alimentar improvizat din social media și a unor platforme autorizate precum Sezamo reprezintă o asociere eronată, care nu reflectă realitatea și afectează în mod nedrept reputația companiei, se arată într-un comunicat de presă.

Supermarketul online înțelege misiunea ANSVSA de protejare a sănătății publice și apreciază ferm demersurile instituției îndreptate împotriva activităților desfășurate de persoane fizice neautorizate, care comercializează produse alimentare fără a respecta cerințele legale privind igiena, trasabilitatea și controlul sanitar-veterinar. Cu toate acestea, consideră absolut necesară o diferențiere clară între practicile ilegale la care face referire ANSVSA și activitatea platformelor online autorizate.

Firma este un operator economic înregistrat și autorizat sanitar. Activitatea sa se desfășoară într-un depozit logistic de ultimă generație, construit și operat în conformitate cu cele mai ridicate standarde de igienă și siguranță alimentară, unde monitorizarea temperaturilor, trasabilitatea loturilor, calitatea ambalajelor și starea produselor sunt supravegheate continuu prin sisteme tehnice validate și verificate veterinar, având toate avizele și documentele emise de către DSVSA, aflate permanent la zi.

Toate produsele comercializate prin acest supermarket online, inclusiv cozonacii și celelalte produse de patiserie sau panificație, provin exclusiv de la furnizori, producători și unități de procesare autorizate sanitar-veterinar de DSVSA, cu laboratoare, fabrici și spații de producție verificate oficial. Furnizorii sunt selectați în urma unui proces riguros, care include evaluarea conformității documentației, verificarea certificărilor, inspecții periodice și audit intern. Astfel, firma nu achiziționează și nu comercializează produse din surse neautorizate, improvizate sau nesigure, ci doar din unități conforme cu legislația națională și europeană privind siguranța alimentelor. Aceasta înseamnă că produsele vândute prin platformă sunt supuse unor controale succesive, atât din partea furnizorilor, cât și din partea companiei, ceea ce conferă un nivel suplimentar de siguranță.

În ceea ce privește informarea consumatorului, supermarketul online pune la dispoziția clienților date complete și transparente despre fiecare produs în parte, incluzând denumirea completă, cantitatea netă, lista ingredientelor, alergenii, informațiile nutriționale, condițiile de depozitare, datele producătorului și termenul de valabilitate. Toate produsele sunt însoțite de dovada fiscală necesară, iar procedurile de manipulare și livrare sunt documentate și implementate în conformitate cu normele sanitar-veterinare. La momentul livrării, produsele sunt transportate în mașini autorizate (inclusiv DSV), echipate cu sisteme de monitorizare a temperaturilor și personal instruit corespunzător, astfel încât integritatea ambalajelor, a temperaturilor și a calității să fie menținută pe tot parcursul traseului.

Considerăm necesară o clarificare publică din partea ANSVSA prin care să se distingă explicit între comerțul ilegal desfășurat de persoane fizice neautorizate și comerțul online realizat de operatori economici autorizați, controlați și conformi cu legislația. Se impune, în opinia companiei, reafirmarea faptului că platformele precum Sezamo funcționează legal, sunt verificate periodic de ANSVSA și respectă cerințele privind siguranța alimentară. O astfel de clarificare ar preveni confuziile, ar proteja corect consumatorii și ar evita prejudicierea unor operatori economici care își desfășoară activitatea în condiții de deplină conformitate și responsabilitate.

Compania își reafirmă pe deplin angajamentul de a respecta toate standardele de siguranță alimentară, fiind deschis dialogului cu autoritățile pentru corecta informare a consumatorilor, de a colabora cu ANSVSA, de a pune la dispoziție orice documente, informații sau proceduri pe care Autoritatea le consideră utile și de a participa la orice discuții tehnice care pot contribui la îmbunătățirea modului de comunicare publică privind siguranța alimentelor în comerțul online. Siguranța consumatorilor este fundamentul activității noastre. – sursa comunicat de presă