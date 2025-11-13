Premierul s-a întâlnit din nou cu reprezentanții Rheinmetall

176928 – 13112025 – Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o nouă întâlnire, la Palatul Victoria, cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, și cu reprezentanți ai conducerii companiei.

Urmare a discuțiilor din ultimele săptămâni, Guvernul și Compania Rheinmetall au ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României. Acestea au în vedere dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generație care vor fi finanțate din programul SAFE, precum și susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România. Integrarea companiilor existente și atragerea de noi companii în domenii industriale importante, cum este cel al apărării, sunt două obiective ale cooperării cu Rheinmetall, una din cele mai mari companii de produse militare din lume.

În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de CSAT în ședința din această noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea împrumutului de peste 16,5 miliarde de euro din SAFE.

În data de 3 noiembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall. Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari.

În noua companie, Pirochim Victoria va deține o participație de 49%, iar Rheinmetall, de 51%.

Premierul Bolojan a mai avut o întrevedere cu reprezentanții Companiei Rheinmetall în data de 3 noiembrie, de-a lungul întregii zile, atunci când PSD și AUR îl invitaseră în Parlament la ”Ora Premierului”, pentru a da explicații despre retragerea parțială a trupelor americane de pe teritoriul României, despre execuția bugetară și bugetul pe 2026, precum și despre pregătirea pentru iarna 2025-2026.

Premiarul a evitat întâlnirea cu Parlamentul, pretextând agenda încărcată din acea zi. Bolojan a spus că se va prezenta în Parlament, în funcție de agenda celor două instituții.