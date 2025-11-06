Președintele Nicușor Dan: Suntem nevoiți să revigorăm industria de apărare

176860 – 06112025 – ”Santinela Estului este concepută în mod deliberat pentru a fi flexibilă și receptivă în același timp. Va implica mijloace militare tradiționale aeriene, terestre și maritime, dar și tehnologii și tactici inovatoare, concepute pentru a face față tuturor provocărilor noi, cum ar fi cele de la dronele maritime”, a afirmat, Mark Rutte, secretarul general al NATO, în conferința de presă comună susținută miercuri seara, la București, împreună cu președintele României, Nicușor Dan.

Președintele României a făcut o trecere în revistă a discuțiilor purtate cu oficialul NATO – situația de securitate în spațiul euroatlantic, majorarea cheltuielilor pentru apărare, situația din Ucraina și continuarea ajutorului pentru Ucraina, Santinela Estului, programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întregul Flanc Estic, investițiile României în consolidarea propriilor capabilități militare, ”puțin” despre zona Mării Negre, amenințările hibride şi modalitățile de colaborare pentru combaterea acestora.

Potrivit președintelui Dan, concluzia acestor discuții este că ”România are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare”.

Rutte a mai adăugat că ”nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la hotărârea NATO de a proteja Alianța pe uscat, pe mare și în aer” și că se colaborează cu industria ”pentru a asigura tehnologia, artileria și muniția de care avem nevoie pentru a continua să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”.

În ceea ce privește Forumul Industriei NATO care continua joi la București, secretarul general al NATO a precizat că obiectivul acestuia este ”reducerea decalajului dintre ceea ce avem și ceea ce avem nevoie”, colaborarea între NATO și industria de apărare vizând accelerarea inovării, achizițiile și producția.

În ceea ce privește țara noastră, președintele Nicușor Dan a amintit că România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030, care înseamnă și revigorarea acestei zone economice. ”Avem o tradiție, în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora”.

Întrebat în legătură cu fragilizarea apărării României prin redimensionarea efectivelor militare americane din țara noastră, secretarul general al NATO a afirmat că astfel de mișcări ”nu sunt neobișnuite și chiar și cu această ajustare, postura forței americane în Europa rămâne mai mare decât a fost de mulți ani. Sunt mult mai multe forțe americane pe continent decât înainte de 2022”. De asemenea, acesta a subliniat că țara noastră are ”propriile forțe armate române, mândre pentru a apăra România” și că săptămâna viitoare, în cadrul Exerciţiului Dacian Fall, NATO va extinde prezenţa de la un batalion la o brigadă.